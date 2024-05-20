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        Haberler Kısayol Reyting sonuçları: 19 Mayıs 2024 Pazar dün AB ve total reyting sıralaması (Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı)

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 19 Mayıs 2024 Pazar dün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting birinciliği için rekabet her gün sürüyor. Televizyon ekranlarında gün boyu yayınlanan yapımlar reyting sonuçlarında üst sıralarda yer almaya çalışıyor. 19 Mayıs Pazar akşamı da Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve Survivor All Star reytinglerde rekabet etti. İşte, 19 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 08:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 08:39
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        • 1

          Dünün eyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme oranlarının paylaşıldığı reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Reyting sonuçları ile dün en çok hangi dizi, program ve ana haberlerin izlendiği belli oluyor. İşte, 19 Mayıs Pazar gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          20 MAYIS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Mayıs Pazar gününe dair reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          20 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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