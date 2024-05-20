Dünün eyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme oranlarının paylaşıldığı reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Reyting sonuçları ile dün en çok hangi dizi, program ve ana haberlerin izlendiği belli oluyor. İşte, 19 Mayıs Pazar gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...