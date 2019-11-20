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Reyting sonuçları 19 Kasım Salı: Reyting birincisi hangi dizi? Azize, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz...

Reyting sonuçları 19 Kasım Salı günü yayınlanan dizi ve programların ardından merak ediliyor. Dün akşam 4 iddialı dizinin yanında yeni başlayan Azize dizisi ve yayınlanan yarışma programları arasından birinci kim oldu? sorusu merak ediliyor. 19 Kasım Salı günü Azize, Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve MasterChef Türkiye arasında rekabet vardı. İşte 19 Kasım reyting sonuçları

20.11.2019 - 12:23 | Güncelleme: Televizyon
Reyting

19 Kasım reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Azize, Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve MasterChef Türkiye birinci? sorusu dün akşam televizyonları başında olan izleyiciler tarafından soruluyor. 19 Kasım reyting sonuçları haberimizde.

AB Reyting Sonuçları

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX19-11-201919:00:0319:57:01HABER PROGRAMLARI8.5728.01
2ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV19-11-201920:43:4223:43:44DIZILER7.8920
3KADINFOX19-11-201920:57:5524:18:27DIZILER6.2216.27
4MASTERCHEF TURKIYETV819-11-201920:28:3124:18:05EGLENCE PROGRAMLARI5.8615.54
5KADIN (OZET)FOX19-11-201920:00:0020:57:50DIZILER4.3311.68
6ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV19-11-201919:59:0520:43:42DIZILER3.8410.53
7MASTERCHEF TURKIYE OZETTV819-11-201919:18:3020:28:31EGLENCE PROGRAMLARI3.6910.91
8COCUKSTAR TV19-11-201920:29:1024:13:30DIZILER3.479.12
9AZIZEKANAL D19-11-201919:59:3222:42:38DIZILER3.298.33
10BIZIM KOYUN SARKISI (T.S)SHOW TV19-11-201919:59:5422:19:43FILMLER3.097.87

ABC1 Reyting Sonuçları

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV19-11-201920:43:4223:43:44DIZILER9.2821.44
2FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX19-11-201919:00:0319:57:01HABER PROGRAMLARI8.3225.48
3KADINFOX19-11-201920:57:5524:18:27DIZILER7.618.02
4MASTERCHEF TURKIYETV819-11-201920:28:3124:18:05EGLENCE PROGRAMLARI6.1414.79
5KADIN (OZET)FOX19-11-201920:00:0020:57:50DIZILER5.1412.97
6ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV19-11-201919:59:0520:43:42DIZILER4.3511.26
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV19-11-201909:59:3613:00:00GERCEK YASAMLAR4.0329.09
8AZIZEKANAL D19-11-201919:59:3222:42:38DIZILER3.58.28
9MASTERCHEF TURKIYE OZETTV819-11-201919:18:3020:28:31EGLENCE PROGRAMLARI3.419.55
10ZUHAL TOPAL'LA SOFRADAFOX19-11-201916:09:1018:59:58EGLENCE PROGRAMLARI3.3516.79

Total Reyting Sonuçları

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV19-11-201920:43:4223:43:44DIZILER8.7219.85
2KADINFOX19-11-201920:57:5524:18:27DIZILER7.517.64
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX19-11-201919:00:0319:57:01HABER PROGRAMLARI7.3920.51
4KADIN (OZET)FOX19-11-201920:00:0020:57:50DIZILER4.9911.88
5MASTERCHEF TURKIYETV819-11-201920:28:3124:18:05EGLENCE PROGRAMLARI4.9811.83
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV19-11-201909:59:3613:00:00GERCEK YASAMLAR4.829.37
7SHOW ANA HABERSHOW TV19-11-201918:52:3319:59:43HABER PROGRAMLARI4.6112.88
8ESRA EROL'DAATV19-11-201916:31:5018:43:40GERCEK YASAMLAR4.3318.14
9ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV19-11-201919:59:0520:43:42DIZILER4.2510.32
10BIZIM KOYUN SARKISI (T.S)SHOW TV19-11-201919:59:5422:19:43FILMLER3.969.06

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