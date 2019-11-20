19 Kasım reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Azize, Çocuk, Elimi Bırakma, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve MasterChef Türkiye birinci? sorusu dün akşam televizyonları başında olan izleyiciler tarafından soruluyor. 19 Kasım reyting sonuçları haberimizde.

AB Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE 1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 19-11-2019 19:00:03 19:57:01 HABER PROGRAMLARI 8.57 28.01 2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 19-11-2019 20:43:42 23:43:44 DIZILER 7.89 20 3 KADIN FOX 19-11-2019 20:57:55 24:18:27 DIZILER 6.22 16.27 4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 19-11-2019 20:28:31 24:18:05 EGLENCE PROGRAMLARI 5.86 15.54 5 KADIN (OZET) FOX 19-11-2019 20:00:00 20:57:50 DIZILER 4.33 11.68 6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19-11-2019 19:59:05 20:43:42 DIZILER 3.84 10.53 7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 19-11-2019 19:18:30 20:28:31 EGLENCE PROGRAMLARI 3.69 10.91 8 COCUK STAR TV 19-11-2019 20:29:10 24:13:30 DIZILER 3.47 9.12 9 AZIZE KANAL D 19-11-2019 19:59:32 22:42:38 DIZILER 3.29 8.33 10 BIZIM KOYUN SARKISI (T.S) SHOW TV 19-11-2019 19:59:54 22:19:43 FILMLER 3.09 7.87

ABC1 Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE 1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 19-11-2019 20:43:42 23:43:44 DIZILER 9.28 21.44 2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 19-11-2019 19:00:03 19:57:01 HABER PROGRAMLARI 8.32 25.48 3 KADIN FOX 19-11-2019 20:57:55 24:18:27 DIZILER 7.6 18.02 4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 19-11-2019 20:28:31 24:18:05 EGLENCE PROGRAMLARI 6.14 14.79 5 KADIN (OZET) FOX 19-11-2019 20:00:00 20:57:50 DIZILER 5.14 12.97 6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19-11-2019 19:59:05 20:43:42 DIZILER 4.35 11.26 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 19-11-2019 09:59:36 13:00:00 GERCEK YASAMLAR 4.03 29.09 8 AZIZE KANAL D 19-11-2019 19:59:32 22:42:38 DIZILER 3.5 8.28 9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 19-11-2019 19:18:30 20:28:31 EGLENCE PROGRAMLARI 3.41 9.55 10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 19-11-2019 16:09:10 18:59:58 EGLENCE PROGRAMLARI 3.35 16.79

Total Reyting Sonuçları