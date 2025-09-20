Reyting sonuçları açıklandı! 19 Eylül cuma dünün AB, Total reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon bölümleri, yarışmaların heyecanlı anlara sahne olması, haber bültenlerinde güncel gelişmeler ekrana gelirken sadece bir yapım zirvenin sahibi oluyor. 19 Eylül Cuma akşamı ATV'de Aşk ve Gözyaşı, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal d'de Arka Sokaklar, Tv8'de Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geldi. Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı özet bölümle izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile 19 Eylül Cuma reyting sonuç sıralaması
Reyting sonuçları ile günün birincisi belli oldu. Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.19 Eylül Cuma akşamı yeni dizi Aşk ve Gözyaşı izleyiciyle buluştu. 19 Eylül Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesindeki yapımlar arasında birinci olan yapım merak ediliyor. Peki, 19 Eylül 2025 reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
19 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total’de Kızılcık Şerbeti birinci, Arka Sokaklar ikinci, Aşk ve Gözyaşı sekizinci sırada yer aldı. AB sıralamada Kızılcık Şerbeti birinci, Müge Anlı ikinci, Aşk ve Gözyaşı üçüncü sırada yer aldı.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
12 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici kitlesinde Yunanistan-Türkiye FIBA Erkekler EuroBasket Karşılaşması zirvede yer alırken, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 2. sırada, Kanal D’nin polisiye dizisi Arka Sokaklar 3. sırada yer aldı.
AB grubunda da Yunanistan-Türkiye maçı 1. sırada yer aldı. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti hem yeni bölümü hem de özeti ile listede 2. ve 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde de Yunanistan-Türkiye maçı birinci olurken, Kızılcık Şerbeti 2. sırada, Müge Anlı İle Tatlı Sert 3. sırada yer aldı.
