Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 19 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 19 Eylül cuma dünün AB, Total reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon bölümleri, yarışmaların heyecanlı anlara sahne olması, haber bültenlerinde güncel gelişmeler ekrana gelirken sadece bir yapım zirvenin sahibi oluyor. 19 Eylül Cuma akşamı ATV'de Aşk ve Gözyaşı, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal d'de Arka Sokaklar, Tv8'de Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geldi. Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı özet bölümle izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile 19 Eylül Cuma reyting sonuç sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 08:28 Güncelleme: 20.09.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları ile günün birincisi belli oldu. Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.19 Eylül Cuma akşamı yeni dizi Aşk ve Gözyaşı izleyiciyle buluştu. 19 Eylül Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesindeki yapımlar arasında birinci olan yapım merak ediliyor. Peki, 19 Eylül 2025 reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        • 2

          19 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Total’de Kızılcık Şerbeti birinci, Arka Sokaklar ikinci, Aşk ve Gözyaşı sekizinci sırada yer aldı. AB sıralamada Kızılcık Şerbeti birinci, Müge Anlı ikinci, Aşk ve Gözyaşı üçüncü sırada yer aldı.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          12 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total izleyici kitlesinde Yunanistan-Türkiye FIBA Erkekler EuroBasket Karşılaşması zirvede yer alırken, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 2. sırada, Kanal D’nin polisiye dizisi Arka Sokaklar 3. sırada yer aldı.

          AB grubunda da Yunanistan-Türkiye maçı 1. sırada yer aldı. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti hem yeni bölümü hem de özeti ile listede 2. ve 3. sıraya yerleşti.

        • 3

          ABC kategorisinde de Yunanistan-Türkiye maçı birinci olurken, Kızılcık Şerbeti 2. sırada, Müge Anlı İle Tatlı Sert 3. sırada yer aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 75 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 75 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem!
        Arazi yetersizliğine sıra dışı yöntem!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        3 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        First Lady komplo teorileri
        First Lady komplo teorileri
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Konuştuğun dili bile bir gün unutabilirsin!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Pantolonlar uçuşa geçti!
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Kolesterolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Habertürk Anasayfa