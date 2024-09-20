Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Eylül Perşembe akşamı Siyah Kalp, Bir Gece Masalı, Password, Olanlar Oldu, MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları Feyenoord-Bayer Leverkusen ve Monaco-Barcelona yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...