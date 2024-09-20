Reyting sonuçları 19 Eylül 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?
Dünün reyting sonuçları ile 19 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'nin yeni sezon dizilerinden Siyah Kalp yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Bir Gece Masalı, Password, Olanlar Oldu, MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları Feyenoord-Bayer Leverkusen ve Monaco-Barcelona gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Eylül 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Eylül Perşembe akşamı Siyah Kalp, Bir Gece Masalı, Password, Olanlar Oldu, MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları Feyenoord-Bayer Leverkusen ve Monaco-Barcelona yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
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19 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
19 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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19 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Siyah Kalp Show TV
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert Atv
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber Now
5 Monaco-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1
6 Siyah Kalp (Özet) Show TV
7 MasterChef Türkiye Özet TV8
8 Esra Erol'da ATV
9 Olanlar Oldu (T.S) Star TV
10 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
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19 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Siyah Kalp Show TV
2 MasterChef Türkiye TV8
3 Müge Anlı İle Tatlı Sert Atv
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber Now
5 Atv Ana Haber Atv
6 Esra Erol'da Atv
7 Siyah Kalp (Özet) Show TV
8 Show Ana Haber Show TV
9 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Show TV
10 Monaco-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1