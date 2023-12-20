Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Aralık Salı akşamı yayınlanan Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 19 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...