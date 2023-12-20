Reyting sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, 19 Aralık Salı akşamı ekrana gelen; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. İşte 6 Aralık reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Aralık Salı akşamı yayınlanan Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 19 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total ve AB 19 Aralık Salı dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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12 ARALIK GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada Fox'ta izleyiciyle buluşan “Yabani”, 2. sırada ATV'de yayınlanan “Esra Erol'da”, 3.sırada ATV'de ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sızmazam yer aldı.
AB'de ise yine 1.sırada "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber ", 2.sırada "Aile “, 3.sırada “Ben Bu Cihana Sığmazam” yer aldı.