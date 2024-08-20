Reyting sonuçları 19 Ağustos 2024 açıklandı! Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 19 Ağustos Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Ay'ın Düşüşü, Güldür Güldür Show, Son Hava Bükücü, Recep İvedik 3 ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Ağustos 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı seyircilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Ağustos Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 19 Ağustos 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
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19 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
19 Ağustos 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Now Ana Haber NOW
3 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
4 Yalan KANAL D
5 Show Ana Haber SHOW TV
6 Kanal D Ana Haber KANAL D
7 Haber Önü SHOW TV
8 Truva (Y.S) ATV
9 MasterChef Türkiye Özet TV8
10 Yalan (Özet) KANAL D
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19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 MasterChef Türkiye TV8
2 Yalan KANAL D
3 Now Ana Haber NOW
4 Yalan (Özet) KANAL D
5 Show Ana Haber SHOW TV
6 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
7 Recep İvedik 3 (T.S) NOW
8 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme SHOW TV
9 Haber Önü SHOW TV
10 Kanal D Ana Haber KANAL D
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