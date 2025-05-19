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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025: Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?... İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!

        Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 18 Mayıs Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi ve Now TV'de Son Akşam Yemeği filmleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 07:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:34
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        • 1

          Reyting sonuçları 18 Mayıs Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Maymunlar Cehennemi ve Son Akşam Yemeği yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        • 2

          18 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          18 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total kategorisinde 1. sırada TRT1’in sevilen dizisi “Teşkilat”, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler”, 3. sırada ise “Teşkilat (özet)” yer aldı.

          AB kategorisinde 1. sırada “Teşkilat”, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler”, 3. sırada ise “Deha” dizisi yer aldı.

          ABC kategorisinde 1. sırada “Teşkilat”, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler, 3. sırada “Deha” yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          18 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat - TRT 1

          Survivor - TV8

          Teşkilat (Özet) - TRT 1

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - SHOW TV

          Deha - SHOW TV

          Kanal D Ana Haber - KANAL D

          Sıcak Gelişme - KANAL D

          Son Akşam Yemeği (T.S) - NOW

          Show Ana Haber - SHOW TV

          Çok Güzel Hareketler 2 - STAR

        • 4

          18 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat - TRT 1

          Survivor - TV8

          Deha - SHOW TV

          Çok Güzel Hareketler 2 - STAR

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Çok Güzel Hareketler 2 (Özet) - STAR

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - SHOW TV

          Son Akşam Yemeği (T.S) - NOW

          Uzak Şehir (TKR) - KANAL D

          Elif'in Düşleri Söyleşi Zamanı - TRT ÇOCUK

        • 5

          18 MAYIS 2025 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat - TRT 1

          Survivor - TV8

          Deha - SHOW TV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Çok Güzel Hareketler 2 - STAR

          Son Akşam Yemeği (T.S) - NOW

          Kanal D Ana Haber - KANAL D

          Teşkilat (Özet) - TRT 1

          Deha (Özet) - SHOW TV

        • 6
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