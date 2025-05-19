Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu!
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 18 Mayıs Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi ve Now TV'de Son Akşam Yemeği filmleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
- 1
Reyting sonuçları 18 Mayıs Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Maymunlar Cehennemi ve Son Akşam Yemeği yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
- 2
18 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total kategorisinde 1. sırada TRT1’in sevilen dizisi “Teşkilat”, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler”, 3. sırada ise “Teşkilat (özet)” yer aldı.
AB kategorisinde 1. sırada “Teşkilat”, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler”, 3. sırada ise “Deha” dizisi yer aldı.
ABC kategorisinde 1. sırada “Teşkilat”, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler, 3. sırada “Deha” yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
- 3
18 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat - TRT 1
Survivor - TV8
Teşkilat (Özet) - TRT 1
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - SHOW TV
Deha - SHOW TV
Kanal D Ana Haber - KANAL D
Sıcak Gelişme - KANAL D
Son Akşam Yemeği (T.S) - NOW
Show Ana Haber - SHOW TV
Çok Güzel Hareketler 2 - STAR
-
- 4
18 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat - TRT 1
Survivor - TV8
Deha - SHOW TV
Çok Güzel Hareketler 2 - STAR
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Çok Güzel Hareketler 2 (Özet) - STAR
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - SHOW TV
Son Akşam Yemeği (T.S) - NOW
Uzak Şehir (TKR) - KANAL D
Elif'in Düşleri Söyleşi Zamanı - TRT ÇOCUK
- 5
18 MAYIS 2025 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat - TRT 1
Survivor - TV8
Deha - SHOW TV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu - NOW
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Çok Güzel Hareketler 2 - STAR
Son Akşam Yemeği (T.S) - NOW
Kanal D Ana Haber - KANAL D
Teşkilat (Özet) - TRT 1
Deha (Özet) - SHOW TV
- 6