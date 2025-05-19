Reyting sonuçları 18 Mayıs Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Maymunlar Cehennemi ve Son Akşam Yemeği yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...