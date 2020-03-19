REYTİNG SONUÇLARI 18 MART ÇARŞAMBA

17 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları belli oldu. Günlük yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olrak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama ve sonuç listesi yayınlandı. İşte Salı günü reyting sonuç listesi