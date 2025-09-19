Reyting sonuçları 18 Eylül 2025: ABC, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 18 Eylül Perşembe akşamı Show TV'de Veliaht dizisi ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları yayınlandı. Club Brugge - Monaco maçı ve E. Frankfurt - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Now TV'de ise Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ekran macerasına başladı. Peki, Total, AB ve ABC sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Eylül 2025 ABC, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
- 1
Reyting sonuçları 18 Eylül Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film, yarışma ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge - Monaco maçı ve E. Frankfurt - Galatasaray maçı izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Eylül 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC, AB ve Total sıralaması...
- 2
18 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.
- 3
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ABC REYTİNG SIRALAMASI
-
- 4
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
- 5
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- 6