Reyting sonuçları 18 Eylül Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film, yarışma ve maç ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge - Monaco maçı ve E. Frankfurt - Galatasaray maçı izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Eylül 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC, AB ve Total sıralaması...