17 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Camdaki Kız - Bir Zamanlar Çukurova - Mahkum gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

17 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.