Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Ocak Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Zembilli, Survivor, Kutsal Damacana 4 ve Son Hava Bükücü yapımları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Ocak 2025 Cuma reyting birincisi…