REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 17 NİSAN 2020 CUMA

17 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanacak. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olacak. İşte 187 Nisan Cuma reyting sonuçları sıralaması...