Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran Pazartesi AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları sıralaması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yaz döneminin başlamasıyla beraber diziler bir bir sezon finali verdi. Televizyon dünyasının sevilen dizilerinin yerlerini filmler, yeni programlar ve eski diziler aldı. Bunun yanı sıra EURO 2024 Avrupa Şampiyonası maçları da sporseverleri ekran başına kilitliyor. İşte, 17 Haziran 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dünün reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Dün akşam kuşağında yayınlanan maçlar, yarışma programları, filmler ve diziler reyting sıralamasında üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Peki, en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 17 Haziran 2024 Pazartesi gününe dair reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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17 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Haziran Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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17 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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