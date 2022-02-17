16 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Kuruluş Osman - Survivor - Sadakatsizgibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

16 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.