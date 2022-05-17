Dünün reyting sonuçları araştırılıyor. 16 Mayıs Pazartesi günü reytinglerde hangi yapımın birinci olduğu merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçları sıralamasını sizler için haberimizde derledik. Peki, dün akşam reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu? İşte 16 Mayıs 2022 reyting sonuçları sıralaması...