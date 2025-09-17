Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül Salı akşamı Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak ekran yolculuğuna başlarken, TRT 1’in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonu açtı. Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Gözleri Karadeniz dizileri ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 16 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...