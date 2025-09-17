Habertürk
        Reyting sonuçları 16 Eylül 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 16 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımların izlenme oranları belli oluyor. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'nin yeni dizisi Kıskanmak ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. sezonu ile ekrana dönüş yaptı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 16 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 08:04 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:16
        • 1

          Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül Salı akşamı Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak ekran yolculuğuna başlarken, TRT 1’in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonu açtı. Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Gözleri Karadeniz dizileri ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 16 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        • 2

          16 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          16 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          16 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol’da – ATV

          Gözleri Karadeniz – ATV

          Kral Kaybederse – Star TV

          Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

          Uzak Şehir (Tekrar) – Kanal D

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Kıskanmak – Now

          MasterChef Türkiye – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

        • 4

          16 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

          Kıskanmak – Now

          Kral Kaybederse – Star TV

          Bahar – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          ATV Ana Haber – ATV

          Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) – TRT 1

          Esra Erol’da – ATV

        • 5

          16 EYLÜL 2025 SALI ABC REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Kral Kaybederse – Star TV

          Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

          Kıskanmak – Now

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          Bahar – Show TV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now

          Gözleri Karadeniz – ATV

          ATV Ana Haber – ATV

