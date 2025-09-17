Reyting sonuçları 16 Eylül 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımların izlenme oranları belli oluyor. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'nin yeni dizisi Kıskanmak ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. sezonu ile ekrana dönüş yaptı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 16 Eylül 2025 dünün reyting sonuçları...
- 1
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül Salı akşamı Now TV’nin yeni dizisi Kıskanmak ekran yolculuğuna başlarken, TRT 1’in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonu açtı. Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Gözleri Karadeniz dizileri ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 16 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...
- 2
16 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şöyle;
- 3
16 EYLÜL 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Gözleri Karadeniz – ATV
Kral Kaybederse – Star TV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Uzak Şehir (Tekrar) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Kıskanmak – Now
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
-
- 4
16 EYLÜL 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Kıskanmak – Now
Kral Kaybederse – Star TV
Bahar – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
ATV Ana Haber – ATV
Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) – TRT 1
Esra Erol’da – ATV
- 5
16 EYLÜL 2025 SALI ABC REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kral Kaybederse – Star TV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Kıskanmak – Now
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol’da – ATV
Bahar – Show TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – Now
Gözleri Karadeniz – ATV
ATV Ana Haber – ATV