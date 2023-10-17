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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 16 Ekim 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total ve AB reyting sıralamasında birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 16 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen; Bambaşka Biri, Ömer, Safir dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 16 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım... 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 08:00 Güncelleme: 17.10.2023 - 08:00
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        • 1

          16 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Bambaşka Biri, Ömer, Safir ve MasterChef Türkiye All Star yapımları seyirciyle buluşurken gözler Total ve AB reyting sonuçlarına çevrildi. İşte, 16 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları...

        • 2

          DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          16 Ekim 2023 Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA 9 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          9 Ekim Pazartesi akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı.

          1- Ömer Star TV

          2- Safir ATV

          3- Esra Erol'da ATV

          AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Ömer Star TV

          2- MAsterChef Türkiye All Star

          3- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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