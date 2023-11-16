Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 15 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen; Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...