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REYTİNG SONUÇLARI 15 Kasım 2022: Total ve AB dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Gözler dünün reyting sonuçlarında! 15 Kasım reyting sıralaması belli oldu mu?

Dünün reyting sonuçları her gün bir önceki günün verilerine göre açıklanıyor. Diziseverler takip ettikleri dizi lerin reyting sıralamasındaki yerini sorguluyor. İşte, 15 Kasım Total ve AB reyting sonuçları sıralaması...

Giriş: 16.11.2022 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Reyting sonuçları, Total ve AB sıralaması her gün açıklanıyor. Dün akşam Show Tv'de Baba, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star Tv'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve Tv'de Tuzak yapımları seyircisiyle buluştu. Dizi, film ve programlar reyting sıralamasında üst sırada yer almak için mücadele verdi. İşte, 15 Kasım 2022 Salı dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

  • 15 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    15 Kasım Salı günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 

  • GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

    8 Kasım 2022 Salı günü reyting sonuçlarına göre; Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

     

    AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.

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