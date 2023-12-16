Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, 15 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. İşte 15 Aralık reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Aralık Cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 15 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Total ve AB 15 Aralık Cuma dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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8 ARALIK GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.