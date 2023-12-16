Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Aralık Cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Bambaşka Biri ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 15 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...