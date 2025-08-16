Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 15 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 15 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Dün Kanal D'de Durdurulamaz, TRT 1'de Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2", Show TV'de Olanlar Oldu, Star TV'de Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı, NOW TV'de Artık Oluversin Gari filmleri yayınlanırken, TV8'de MasterChef yeni bölümle ekrana geldi. 15 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 07:56 Güncelleme: 16.08.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları ile 15 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün TRT 1'de Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2", Show TV'de Olanlar Oldu, Star TV'de Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 15 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2025

          AB grubunda Masterchef birinci, Masterchef özet ikinci, Now Ana Haber üçüncü, Aşkı Memnu tekrarı dördüncü oldu.

          Total’de Masterchef Türkiye birinci, Now Ana Haber ikinci, Aşkı Memnu tekrarı üçüncü oldu

        • 3

          REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS 2025

          Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer aldı. “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, Star TV’de ekranlara gelen “Kibar Feyzo” ise üçüncü sırada yer aldı. AB grubunda da “MasterChef Türkiye” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Hedefim Sensin” ikinci sırada, “Now Ana Haber” ise 3. sıraya yerleşti.

          ABC kategorisinde “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, “Hedefim Sensin” üçüncü oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Habertürk Anasayfa