Dünün reyting sonuçları ile 15 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün TRT 1'de Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2", Show TV'de Olanlar Oldu, Star TV'de Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 15 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...