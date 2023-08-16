Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 15 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 15 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Kanal D'de Dönence dizisi, TV8'de ise MasterChef Türkiye programı yayınlandı. İşte 15 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 15 Ağustos Salı günü ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çaba harcadı. İşte, 15 Ağustos dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        • 2

          15 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          15 Ağustos Salı dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Show TV'de yayınlanan Türk Sineması "Korkusuz Korkak", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Ödüllü yönetmene ceza
        Ödüllü yönetmene ceza
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Habertürk Anasayfa