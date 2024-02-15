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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 14 Şubat 2024 AB ve Total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Survivor, Kuruluş Osman, Bir Sevdadır

        14 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Yapımlar arasında reyting rekabeti sürüyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında birçok yapım ekrana geldi. 14 Şubat günü Sandık Kokusu, Survivor All Star, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölümü yayınlandı. Peki, izleyiciler en çok neyi izledi? İşte, 14 Şubat Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 08:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:30
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        • 1

          14 Şubat reyting sonuçları... Reytinglerde rekabet sürüyor. Dün ekrana gelen tüm yapımlar arasında kıyasıya bir rekabet vardı ancak sadece bazı yapımlar AB ve total reyting sıralamasına girmeyi başardı. İşte, 14 Şubat reyting sonuçları ile AB ve total sıralama...

        • 2

          14 ŞUBAT 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          14 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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