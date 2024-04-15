Her gün bir önceki günün total ve AB reyting sıralaması belli oluyor. Dün de televizyon ekranlarında birbirinden iddialı pek çok dizi ve program yayınlandı. Tüm yapımlar reyting sıralamasında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 14 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...