Reytinglerde zirve rekabeti! 14 Nisan 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları
Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam Yargı, Teşkilat ve Survivor All Star yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımların izlenme oranı araştırılıyor. Seyirciler AB ve total reyting birincisi olmak için yarışan dizilerden hangisinin en çok izlendiğini merak ediyor.
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Her gün bir önceki günün total ve AB reyting sıralaması belli oluyor. Dün de televizyon ekranlarında birbirinden iddialı pek çok dizi ve program yayınlandı. Tüm yapımlar reyting sıralamasında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 14 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...
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14 NİSAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 14 Nisan Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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14 NİSAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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