Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımlar yüksek izlenme oranı ve sıralamaya sahip olmak için yarıştı. Sizler için dün en çok izlenen diziler ve programları bir araya getirdik. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 14 Mart Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...