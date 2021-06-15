14 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
14 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...
Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Maraşlı”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada TRT1’de yayınlanan “İspanya-İsveç UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada “Maraşlı” yer aldı.
Fox TV’de ilk bölümü ekrana gelen “Şef Akedemi Elemeler” Total’de 20. AB’de ise 8. Sırada yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MARAŞLI
2 ESRA EROL'DA
3 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
4 SURVİVOR
5 FOX ANA HABER
6 AŞKIN TARİFİ
7 KAHRAMAN BABAM
8 İSPANYA-İSVEÇ UEFA 2020 KARŞILAŞMASI
9 ATV ANA HABER
10 MARAŞLI
20 ŞEF AKADEMİ ELEMELERİ
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 İSPANYA-İSVEÇ UEFA EURO 2020 KARŞILAŞMASI
2 FOX ANA HABER
3 MARAŞLI
4 SURVİVOR
5 POLONYA-SLOVAKYA UEFA 2020
6 AŞKIN TARİFİ
7 ESRA EROL'DA
8 ŞEF AKADEMİ ELEMELER
9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
10 ATV ANA HABER
ABC REYTİNG SONUÇLARI
1 ISPANYA-İSVEC UEFA 2020 KARŞILAŞMASI
2 SURVİVOR
3 FOX ANA HABER
4 MARAŞLI
5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
6 ESRA EROL'DA
7 AŞKIN TARİFİ
8 KAHRAMAN BABAM
9 POLONYA-SLOVAKYA UEFA 2020
10 ŞEF AKADEMİ
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