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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 14 EKİM| AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show (Yeni Sezon) Gönül Dağı ve MasterChef All Star

        Reyting sonuçları ve zirve yarışı! Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 14 Ekim AB ve total sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Güldür Güldür Show rakiplerini zirve yarışında zorladı. Öte yandan Gönül Dağı ve MasterChef All Star reyting yarışında öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. İşte 14 Ekim reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 08:59 Güncelleme: 15.10.2023 - 08:59
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        • 1

          Reyting sonuçları 14 Ekim Cumartesi yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Güldür Show izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken Gönül Dağı dizisi ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          14 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          14 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          14 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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