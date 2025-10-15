Reyting sonuçları 14 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 14 Ekim Salı akşamı Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de ayrıca Türkiye-Gürcistan maçı futbolseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
Reyting sonuçları 14 Ekim Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında dizi, film, yarışma ve maç gibi farklı türde içerikler ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye, Türkiye-Gürcistan maçı, Güller ve Günahlar izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 14 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
14 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
14 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
14 EKİM 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
Kıskanmak – NOW
Esra Erol’da – ATV
Bahar – SHOW TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Kral Kaybederse – STAR TV
Milli Maça Doğru – TV8
Show Ana Haber – SHOW TV
14 EKİM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Bahar – SHOW TV
Milli Maça Doğru – TV8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Kıskanmak – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol’da – ATV
Kral Kaybederse – STAR TV
14 EKİM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Gözleri Karadeniz – ATV
Gözleri Karadeniz (Özet) – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Bahar – SHOW TV
Kıskanmak – NOW
Show Ana Haber – SHOW TV
