Reyting sonuçları 14 Ekim Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında dizi, film, yarışma ve maç gibi farklı türde içerikler ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye, Türkiye-Gürcistan maçı, Güller ve Günahlar izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 14 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...