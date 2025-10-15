Habertürk
        Reyting sonuçları 14 Ekim 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, Türkiye-Gürcistan maçı... ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 14 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 14 Ekim Salı akşamı Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de ayrıca Türkiye-Gürcistan maçı futbolseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 10:15 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:15
        • 1

          Reyting sonuçları 14 Ekim Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında dizi, film, yarışma ve maç gibi farklı türde içerikler ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye, Türkiye-Gürcistan maçı, Güller ve Günahlar izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 14 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...

        • 2

          14 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          14 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          14 EKİM 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

          Kıskanmak – NOW

          Esra Erol’da – ATV

          Bahar – SHOW TV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Kral Kaybederse – STAR TV

          Milli Maça Doğru – TV8

          Show Ana Haber – SHOW TV

        • 4

          14 EKİM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8

          Bahar – SHOW TV

          Milli Maça Doğru – TV8

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Kıskanmak – NOW

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          Kral Kaybederse – STAR TV

        • 5

          14 EKİM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması – TV8

          Esra Erol’da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Gözleri Karadeniz – ATV

          Gözleri Karadeniz (Özet) – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Bahar – SHOW TV

          Kıskanmak – NOW

          Show Ana Haber – SHOW TV

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
