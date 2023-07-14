Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 13 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 13 Temmuz 2023 dünün reyting sonuçları...