Her gün televizyon ekranlarında yüzlerce dizi, program ve ana haber ekranlara geliyor. Tüm bu yapımların reyting sonuçları ile her sabah açıklanıyor. Televizyon izleyicileri için dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında bilgiler...