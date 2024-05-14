Reytinglerde zirve sahibini buluyor! 13 Mayıs 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları 13 Mayıs Pazartesi günü için sorgulanıyor. Dün akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star reyting sonuçlarında birinci olabilmek için rekabet etti. İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Her gün televizyon ekranlarında yüzlerce dizi, program ve ana haber ekranlara geliyor. Tüm bu yapımların reyting sonuçları ile her sabah açıklanıyor. Televizyon izleyicileri için dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 13 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması hakkında bilgiler...
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13 MAYIS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 13 Mayıs Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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13 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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