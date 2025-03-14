Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 13 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Rangers-Fenerbahçe maçı ve Survivor yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Mart 2025 Perşembe reyting birincisi…