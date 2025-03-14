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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Mart 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Rangers-Fenerbahçe maçı… İşte AB ve Total’de dünün reyting birincisi

        Reyting sonuçları 13 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 13 Mart 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, ATV'de Başka Bir Gün, Now TV'de Hudutsuz Sevda dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması Rangers-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluşurken, Star TV'de Öyle Olsun filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 13 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:29 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:33
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          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 13 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Rangers-Fenerbahçe maçı ve Survivor yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Mart 2025 Perşembe reyting birincisi…

        • 2

          13 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          13 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          13 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Rangers-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 İnci Taneleri KANAL D

          3 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          4 Hudutsuz Sevda NOW

          5 Esra Erol'da ATV

          6 İnci Taneleri (Özet) KANAL D

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Atv Ana Haber ATV

          9 Survivor TV8

          10 Ramazan Sevinci TRT 1

        • 4

          13 MART 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Rangers-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Hudutsuz Sevda NOW

          3 Esra Erol'da ATV

          4 İnci Taneleri KANAL D

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Survivor TV8

          7 Siyah Kalp SHOW TV

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV

          10 Atv Ana Haber ATV

        • 5
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