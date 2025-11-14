Habertürk
        Reyting sonuçları 13 Kasım 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 13 Kasım 2025 Perşembe sıralaması araştırılmaya başlandı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağındaki 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber sonrası televizyon kanalları yayın akışlarını değiştirdi. Show TV'de yayınlanan Veliaht ve Now TV'de ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV'de izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni bölümleri iptal edildi. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanırken, Kanal D'de Şuursuz Aşk ve TRT 1'de Öldürme Arzusu filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 13 Kasım 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Giriş: 14.11.2025 - 10:38 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:38
        • 1

          Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber Türkiye’yi yasa boğdu. Televizyon kanalları dizilerinin yeni bölümlerini iptal etme kararı aldı. Dün akşam Show TV’de Veliaht, Star TV’de Çarpıntı, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının tekrar bölümleri ekranlara geldi. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlanırken, Kanal D’de Şuursuz Aşk, TRT 1’de Öldürme Arzusu filmleri vardı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 13 Kasım 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          13 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          13 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          13 KASIM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          MasterChef Türkiye — TV8

          Esra Erol'da — ATV

          Kim Milyoner Olmak İster (Tekrar) — ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          Halef Köklerin Çağrısı (Tekrar) — NOW

          ATV Ana Haber — ATV

          Show Ana Haber — Show TV

          Veliaht (Tekrar) — Show TV

        • 4

          13 KASIM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          MasterChef Türkiye — TV8

          Kim Milyoner Olmak İster (Tekrar) — ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          Esra Erol'da — ATV

          ATV Ana Haber — ATV

          Halef Köklerin Çağrısı (Tekrar) — NOW

          Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema) — TRT 1

          Veliaht (Tekrar) — Show TV

          Show Ana Haber — Show TV

        • 5

          13 KASIM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

          Esra Erol'da — ATV

          Halef Köklerin Çağrısı (Tekrar) — NOW

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

          MasterChef Türkiye — TV8

          ATV Ana Haber — ATV

          Show Ana Haber — Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster (Tekrar) — ATV

          Şuursuz Aşk (Türk Sineması) — Kanal D

          Kanal D Ana Haber — Kanal D

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
