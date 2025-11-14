Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber Türkiye’yi yasa boğdu. Televizyon kanalları dizilerinin yeni bölümlerini iptal etme kararı aldı. Dün akşam Show TV’de Veliaht, Star TV’de Çarpıntı, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının tekrar bölümleri ekranlara geldi. TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlanırken, Kanal D’de Şuursuz Aşk, TRT 1’de Öldürme Arzusu filmleri vardı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 13 Kasım 2025 AB ve Total reyting sıralaması...