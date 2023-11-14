Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 13 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 13 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...