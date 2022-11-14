13 Kasım Pazar dünün reyting sonuçları, diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam Güzel Günler, Teşkilat, Tozluyaka, Yargı dizileri ve MasterChef Türkiye yarışma programı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Yapımlar 13 Kasım reyting sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, 13 Kasım Pazar dünün reyting sonuçları...