Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Pek çok dizi sezon finali yaparken yerlerini filmler ve tekrar bölümleri almaya başladı. Reyting sıralaması ile dün ekranlara gelen dizi, program ve fimlerin arasından en çok hangisi yapımın izlendiği belli olacak. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 13 Haziran 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...