REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ

13 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları bekleniyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olacak. İşte cumartesi reyting sonuçları sıralaması.