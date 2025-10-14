Reyting sonuçları 13 Ekim 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonçları birincisi kim oldu?
Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, gündüz kuşağı programı, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 13 Ekim 2025 reyting sonuçları...
13 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor.
13 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
ATV’de Aynadaki Yabancı ve Now TV’de Sahtekarlar dizileri ile Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.
Star TV’de Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi sinemaseverlerle buluşurken, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.
Ancak 13 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
13 EKİM 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
13 EKİM 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
13 EKİM 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
