Dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralamasına göre her gün bir önceki günün verilerine göre açıklanıyor. 13 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım dizileri ve MasterChef Türkiye yarışma programı kıyasıya rekabet etti. İşte 13 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...