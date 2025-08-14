Habertürk
    Takipde Kalın!
        Reyting sonuçları 13 Ağustos Çarşamba: Dünün reyting sonuçları ile Total, AB birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 13 Ağustos Çarşamba: Dünün reyting sonuçları ile Total, AB birincisi kim oldu?

        Her Çarşamba televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Thor: Ragnarok, ATV'de Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Star TV'de Ne Olacak Şimdi?, Show TV'de Küçük Esnaf filmleri yayınlanırken, TRT 1 canlı yayında UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu "İstanbul Başakşehir-Viking" maçı yayınlandı. Peki 13 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?

        Giriş: 14.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 14.08.2025 - 07:49
        • 1

          Çarşamba günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasında birinci oluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        • 2

          13 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI ŞÖYLEYDİ;

          6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Thor (Y.S) – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Taşıyıcı (Y.S) – ATV

          Şekerpare (T.S) – Star TV

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Kuma – Kanal 7

          Çağrı (Y.S) – TRT 1

          Aykut Enişte (T.S) – Show TV

          6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Thor (Y.S) – Kanal D

          Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

          Aykut Enişte (T.S) – Show TV

          Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

          Taşıyıcı (Y.S) – ATV

          Thor (Y.S) (Tkr) – Kanal D

          Yaprak Dökümü (Tkr) – Kanal D

