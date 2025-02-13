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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Şubat 2025: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sahipsizler, Leyla… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 12 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 12 Şubat Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de ise Bir Zamanlar İstanbul dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 12 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 07:46
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 12 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Bir Zamanlar İstanbul ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 12 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          12 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          12 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        • 3

          12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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