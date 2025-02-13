Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 12 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., Bir Zamanlar İstanbul ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 12 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...