REYTİNG SONUÇLARI 12 MART PERŞEMBE

12 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz belli değil. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz reyting sonuç listesi haberimizde yer alacak.