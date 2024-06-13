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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Haziran 2024: Çarşamba günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Sandık Kokusu, Hababam Sınıf Tatilde, Survivor

        Reyting sonuçları açıklandı! 12 Haziran Çarşamba günü en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda andık Kokusu, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry ve Survivor All Star 2024 gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 12 Haziran Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 08:00 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:49
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        • 1

          Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry ve Survivor All Star 2024 gibi yapımları ekrandaydı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          12 HAZİRAN ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Kuruluş Osman - ATV

          Survivor All Star - TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Sandık Kokusu - SHOW TV

          Esra Erol'da - ATV

          Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - SHOW TV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          ATV Ana Haber

          Hababam Sınıfı Tatilde - STAR TV

          Kuruluş Osman Özet - ATV

        • 3

          12 HAZİRAN ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

          Kuruluş Osman - ATV

          Sandık Kokusu - SHOW TV

          Survivor All Star - TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          Sandık Kokusu Özet - SHOW TV

          Esra Erol'da - ATV

          Kanal D Ana Haber

          Tom ve Jerry Yabancı Sinema - TRT1

          Kuruluş Osman Özet - ATV

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