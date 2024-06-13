Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry ve Survivor All Star 2024 gibi yapımları ekrandaydı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...