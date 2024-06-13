Reyting sonuçları açıklandı! 12 Haziran Çarşamba günü en çok ne izlendi?
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda andık Kokusu, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry ve Survivor All Star 2024 gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 12 Haziran Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
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Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Tatilde, Tom ve Jerry ve Survivor All Star 2024 gibi yapımları ekrandaydı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
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12 HAZİRAN ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Kuruluş Osman - ATV
Survivor All Star - TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Sandık Kokusu - SHOW TV
Esra Erol'da - ATV
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - SHOW TV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
ATV Ana Haber
Hababam Sınıfı Tatilde - STAR TV
Kuruluş Osman Özet - ATV
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12 HAZİRAN ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI
Kuruluş Osman - ATV
Sandık Kokusu - SHOW TV
Survivor All Star - TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Sandık Kokusu Özet - SHOW TV
Esra Erol'da - ATV
Kanal D Ana Haber
Tom ve Jerry Yabancı Sinema - TRT1
Kuruluş Osman Özet - ATV
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