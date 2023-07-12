11 Temmuz Salı AB ve total reyting sonuçları açıklandı!
Dünün reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 11 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında; Dönence, Güldür Güldür Show, MasterChef All Star gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. İşte 11 Temmuz dünün AB ve total reyting sıralamasında zirve mücadelesi...
Giriş: 12.07.2023 - 07:40
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Dün akşam televizyon ekranlarında; Dönence, Güldür Güldür Show, MasterChef All Star yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 11 Temmuz Salı 2023 dünün reyting sonuçları ve güncel sıralama...
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11 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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11 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI