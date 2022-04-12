10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Teşkilat, Yargı, Adı Sevgi gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 8 reyting sonuçları: