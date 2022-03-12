11 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

11 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak...