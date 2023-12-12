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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 11 Aralık 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 11 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 11 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çaba harcadı. İşte, 11 Aralık dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 07:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 07:52
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralamasına göre her gün bir önceki günün verilerine göre açıklanıyor. 11 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye programı yayınlandı. İşte 11 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

        • 2

          11 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          11 Aralık gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          4 ARALIK GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de 1. sırada atv'de izleyici ile buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada TRT 1'de ekranlara gelen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", 3. sırada ise Star TV'de yayınlanan "Ömer" yer aldı.

          AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Ömer", 3. sırada ise "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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