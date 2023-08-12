Reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Ağustos dünün reyting sıralamasıReyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 11 Ağustos Cuma akşamı; Hayatımın Neşesi ve Kısmet dizileri yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. Televizyon izleyicileri de dünün reyting sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte 12 Ağustos Cumartesi dünün reyting sonuçları sıralaması...
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Reyting sonuçları için dizi severlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Reyting sonuçları sıralaması, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde açıklanıyor. 11 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi ve Kısmet dizileri seyirci karşısına çıktı. İşte 11 Ağustos dünün reyting sonuçları...
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11 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
11 Ağustos Cuma dünün Total ve AB reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı.
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4 AĞUSTOS GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?
Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada TRT1'de yayınlanan "Hayatımın Neşesi", yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Hayatımın Neşesi" yer aldı.
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