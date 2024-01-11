Reyting sonuçları 10 Ocak Çarşamba... Dün, gündüz ve gece kuşağında birçok yapım yer aldı. Dilek Taşı, Vizontele Tuuba, Kuruluş Osman ve Sandık Kokusu gibi yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Peki, dün yani 10 Ocak Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...