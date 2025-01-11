Reyting sonuçları 10 Ocak 2025: Dünün reyting birincisi kim, AB ve Total sıralamada zirveye yerleşen yapım hangisi?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan sadece bir yapım birinci olurken Total, AB sıralaması her gün değişiyor. 10 Ocak Cuma Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de de Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 10 Ocak Cuma reyting birincisi…
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Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz tüm sıralama belli oluyor. Dün akşam Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de de Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Peki eki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 10 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
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10 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
10 Ocak 2025 reyting sonuçları saat 11.00 civarında açıklanacak. Dünün AB ve Total sıralaması belli olacak.
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GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Totalde birinci sırada Esra Erol, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise Zembilli dizisi yer aldı.
AB grubunda birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, üçüncü sırada ise Survivor yer aldı.