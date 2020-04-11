REYTİNG SONUÇLARI 10 NİSAN CUMA

10 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olacak. İşte cuma reyting sonuçları listesi...